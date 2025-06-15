Elif B. Bulundu, Şikayetçi Oldular

ELİF B.’NİN KAYBOLMASI VE KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN BULUNMASI

Mardin’de 4 Haziran’da evden ayrılan Elif B. (17), geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Elif’in kaybolduğu gün işten ayrıldığını ve kafeye eşyalarını teslim edeceğini söyleyerek evden çıktığı öğrenildi. Ailesi, Elif’i bulmak için yardım istedi, durumu polise iletti. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Elif’in kız arkadaşı D. (18), onun bulunduğu yeri polise bildirdi. Elif, bulunduğu evden alınarak ailesine teslim edildi. Elif, ailesinin kendisini zorla alıkoyduğunu iddia etti.

KIZ ARKADAŞI VE AİLESİNDEN ŞİKAYET

Elif B., kız arkadaşı D. ve ailesinin kendisini zorla alıkoyduğunu öne sürdü. “4 Haziran’da evden çıktım, kız arkadaşım D.’nin yanına gittim. Bir süre yan apartmanda kaldım ve telefonumu aldılar, hiçbir yere ulaşamıyordum. En son beni aileme verdiler. Yorgunum, halsizim. Yemek veya uyku yoktu, hep ayaktaydım. Ailemi özledim” diye konuştu. Elif, “Onlardan şikayetçiyim. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Ailemden uzaklaştırmak istediler” ifadelerini kullandı.

AİLE, DAHA ÖNCE DE İHBARDA BULUNMUŞ

Elif’in annesi Mehtap B., “Kız arkadaşı D. Elif’i aradığımızı biliyordu. İlk günden kızımdan telefonunu almışlar. D., kızıma ‘Ailen seni aramıyor’ diyerek bizden uzaklaştırmak istedi” dedi. Ayrıca, Elif’in babası Yusuf B. “Bunlar bizi perişan ettiler, bayramı yaşatmadılar” şeklinde konuştu. Aile, medyaya duyurulmasının ardından kızıyla ilgili polise yeni bir ihbarda bulunulduğunu belirtti.

AVUKATININ GÖRÜŞLERİ

Elif’in avukatı Gurbet Bilbay, “Bu süreçte müvekkilimin babası, en yakın arkadaşını aradı ve D., Elif’in helallik istediğini, intihar ettiğini söyledi. Yaklaşık 9 gün boyunca bu kızın evinde kalıyor. Aile bireyleri bunu bildiği halde sessiz kalıyor” şeklinde konuştu. Avukat ayrıca olayın peşini bırakmayacaklarını ve mücadele edeceklerini vurguladı.