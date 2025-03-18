Elif Güneri Karabük’te Coşkuyla Karşılandı

ŞAMPİYONA SONRASI COŞKU DOLU KARŞILAMA

Sırbistan’da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda dünya üçüncüsü unvanını kazanan milli boksör Elif Güneri, Karabük’te çiçeklerle ve meşalelerle karşılandı. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlenen şampiyonada, Elif Güneri, yarı finalde Çinli Yilian Zhan’a yenilerek bronz madalya elde etti. Güneri, yarı final maçında lobiye kurban gittiğini belirtti.

BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerinde daha önce dört dünya şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği, üç Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa ikinciliği bulunan Elif Güneri, bu başarılarına yeni bir bronz madalya daha ekledi. Karşılama töreni Yeni Mahalle Spor Salonu’nda gerçekleşti ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Baykan Arslan ve çok sayıda sporcu katıldı.

ÖZGÜVEN VE DESTEK VURGUSU

Geride kalan bir aranın ardından yeniden ringe çıkmanın büyük bir özgüven gerektirdiğini söyleyen Elif Güneri, “Bu şampiyona benim için çok özel ve değerliydi. Bir ara vermiştim ve aradan sonra tekrar ringe çıkmak gerçekten büyük bir özgüven istiyordu. Federasyon başkanımız Suat Hekimoğlu bize gerçekten başarılı olduğumuzu, başarabileceğimizi inandırdı” dedi.

YARI FİNALDEKİ ZORLUKLAR

Elif Güneri, yarı final maçında Çinli boksörle karşılaştıklarını ve “Kuram gerçekten çok zordu. İlk turda İrlandalıyı yendim, 2. turda ise Azerbaycanlı rakibimle karşılaştım. Onu biliyordum ama sonuçta 1 numaralı seri başıydı. Gerçekten çok iyi bir boksördü” ifadelerini kullandı. Amacının dünya şampiyonu olmak ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

MADALYA VE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Çeyrek finaldeki Azerbaycanlı rakibi Aynur Rzayeva’nın formasındaki Azerbaycan bayrağını öpmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Güneri, bu hareketin tasarlanmış bir durum olmadığını ve Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu belirtti. Elif Güneri, “Şehrime ve ülkemize bir madalya daha kazandırdığım için gurur duyuyorum. Karabük halkına destekleri için teşekkür ederim” dedi.