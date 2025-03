Elif Hanım Kimdir? Yemekteyiz Bilgileri

ELİF HANIM’IN HAYATI MERAK KONUSU

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 17-21 Mart haftasında yarışacak olan Elif Hanım’ın hayatı, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Yemekteyiz Elif Hanım’ın kim olduğu ve yarışmadaki bilgileri şu an için açıklanmamış durumda. Takipçiler sayfamızı izlemeye devam ederek bu konudaki gelişmeleri takip edebilir.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHÇESİ

Yemekteyiz, 2008 yılında Ekim ayında Show TV’de yayın hayatına başlamıştır. Program, Come Dine with Me formatını temel alarak hazırlanmıştır. 2017 yılından itibaren ise program, TV8 kanalı üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Bu süreçte Yemekteyiz’in izleyici kitlesi de her geçen gün artmaktadır.