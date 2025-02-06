Elif’in Ölümü Sonrası Anne Yasa Boğuldu

KAZA HAREKETİ

Geçen yıl mayıs ayında Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Gökçebelen Mahallesi’nde yaşanan kaza, herkesin gündeminde. Kepçe operatörü Coşkun Topkara’nın kullandığı 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nun 5’inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel’e çarpıyor. Bu korkunç kazada, Elif Su Ekinci hayatını kaybederken, Elif Yüksel ağır yaralanmış olarak hastanede tedavi altına alınıyor.

SANIK VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası gözaltına alınan Coşkun Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, tutuklu sanık Topkara hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla Mersin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılıyor.

Kaza anıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya ekleniyor. Bu görüntülerde, el ele tutuşarak karşıya geçmeye çalışan öğrencilerin hızla yaklaşan kamyonet tarafından çarpıldığı net bir şekilde görülüyor. Kazaya tanıklık edenler, ‘Hiçbir şekilde fren yapılmadığını gördüm’ sözleriyle, olayın dehşetini gözler önüne seriyor.