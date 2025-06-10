Elif Kaymaz, Başından Vurulmuş Bulundu

ELİF KAYMAZ’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başından silahla vurulmuş olarak evde bulunan Elif Kaymaz (28), yaşamını yitirdi. Dini nikahla birlikte yaşadığı Hudeyda Baran Alacabey, olay sonrası gözaltına alınıp tutuklandı. Olay, 7 Haziran’da Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi’nde yer alan bir evde gerçekleşti. İddialara göre, akşam saatlerinde evine dönen Hudeyda Baran Alacabey, Elif Kaymaz’ı başından tabancayla vurulmuş biçimde buldu.

OLAYIN SEYRİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Hudeyda Baran Alacabey, kadını dışarı çıkardıktan sonra çevredeki insanların yardımıyla hastaneye götürdü. Ancak Elif Kaymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olay günü hayatını kaybetti. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemede üç adet mermi kovanı buldu. Şüphe üzerine Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alındı ve emniyetteki süreç sonrasında tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Elif Kaymaz’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında defnedildi.

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