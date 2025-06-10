Elif Kaymaz Vuruldu, Hudeyda Tutuklandı

Olayın Meydana Geldiği Tarih ve Yer

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 28 yaşındaki Elif Kaymaz evinde başından silahla vurulmuş olarak bulundu ve hayatını kaybetti. Dini nikahla birlikte yaşadığı Hudeyda Baran Alacabey, olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandı. Olay, 7 Haziran tarihinde Sur ilçesinin Cevat Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti.

Olay Anı ve Gelişmeler

İddialara göre, Hudeyda Baran Alacabey akşam saatlerinde evine döndüğünde Elif Kaymaz’ı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Dışarı çıkardığı Kaymaz, çevredeki insanların da yardımıyla hastaneye taşındı. Ancak Elif Kaymaz, hastaneye ulaşmadan önce olay günü hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 3 mermi kovanı buldu. Bu bulgular sonucu şüpheli olarak Hudeyda Baran Alacabey gözaltına alındı. Alacabey, emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Elif Kaymaz’ın cenazesi otopsi işleminden sonra Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında defnedildi.