Elif Kaymaz Vuruldu, Hudeyda Tutuklandı

EVDE BULUNAN CENAZE VE TUTUKLAMA

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, evde başından tabancayla vurulmuş şekilde bulunan Elif Kaymaz (28), yaşamını yitirdi. Dini nikahla birlikte yaşadığı Hudeyda Baran Alacabey, bu olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandı. Olay, 7 Haziran’da Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi’nde bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, Hudeyda Baran Alacabey, akşam saatlerinde eve döndüğünde Elif Kaymaz’ı başından silahla vurulmuş şekilde buldu.

OLAYIN GİDİŞATI

Hudeyda Baran Alacabey, Elif Kaymaz’ı dışarı çıkarmayı başardı ve çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye ulaştırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Elif Kaymaz olay günü hayata veda etti. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 3 mermi kovanı buldu.

ŞÜPHE ÜZERİNE TUTUKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Hudeyda Baran Alacabey gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alacabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Elif Kaymaz’ın cenazesi otopsi işleminin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.