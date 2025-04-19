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Elif Kırav Son Yolculuğuna Uğurlandı

ELİF KIRAV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fatih’te, oyuncu Sevil Akdağ tarafından hayatını kaybeden Elif Kırav, son yolculuğuna gönderildi. Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından, Elif Kırav için Fatih Cami’de ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Kırav’ın ailesi, yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

MAHKUMLUĞUNUN VURGUSU

Gazetecilere konuşan Elif Kırav’ın ablası Müzeyyen Malat, kardeşinin “vahşice” öldürüldüğünü aktardı. Cenaze namazının ardından, Elif Kırav’ın naaşı Sarıyer Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

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