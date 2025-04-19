Elif Kırav Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Elif Kırav, Fatih’te tartıştığı dizi oyuncusu arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Genç kadın için Fatih Camisi’nde ikindi vakti bir cenaze namazı düzenlendi. Törene Kırav’ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Cenaze, namazın ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, İskenderpaşa Mahallesi’ndeki Elif Kırav’ın evinde gerçekleşti. Geç saatlerde dizi oyuncusu arkadaşı Sevil A. ile buluşan Kırav, ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine komşuları tarafından yaralı halde bulundu. Bıçakla yaralanmış olduğu belirlenen Kırav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayın şüphelisi olarak değerlendirilen Sevil A. Esenyurt’ta yakalandı. Ardından emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.