Elif Kork, Zümra’yı Taşıyor. Araç Yolu Yok. Yardım İstiyorlar. Kalp Rahatsızlığı Var. Çocuk İçin Yol Gerek. RİZE’ye Geliyorlar

YOLUN YOKLUĞU BÜYÜK SORUN YARATIYOR

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Elif Kork (49), evlerine ulaşım için araç yolu olmaması sebebiyle Down sendromlu kızı Zümra Kork’u (13) engebeli ve çamur dolu patika yolda sırtında yaklaşık 50 metre taşımak zorunda kalıyor. Zamanla anne Kork’un sağlığının bozulması, çocuğunu taşımakta zorlanmasına yol açıyor ve bu nedenle ablası Saadet Terzi’den destek alıyor. Zümra’yı düşürme endişesi yaşayan anne ve teyze, evlerine ataş yol yapılmasını talep ediyor.

SAĞLIĞININ BOZULMASI YARDIM GEREKTİRİYOR

Yaz aylarını Şimşirli köyünde Down sendromlu kızı Zümra ile geçiren Elif Kork, evi engebeli bir arazide bulunmasına rağmen araç yoluna ulaşamıyor. 4 çocuk annesi olan Kork, kızı Zümra’yı engebeli patika yoldan taşıyarak ana yola çıkıyor. Anne Kork, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan kızı Zümra’yı zaman zaman merdivenle geçilmesi gereken arazide gezintiye çıkarıyor. Sağlığının bozulması nedeniyle kızı Zümra’yı sırtına almakta zorluk çeken Elif Kork’a ablası yardımcı oluyor. Her ikisi de eğimli arazide olası kazalardan endişelenerek, bir an önce evlerine araç yolunun yapılmasını istiyor.

KIZINA HAVA DEĞİŞİMİ İÇİN GELİYOR

Elif Kork, hasta kızı ile köye İstanbul’dan geldiklerini belirtip, “Kızım yürüyemiyor. Buraya kızımla hava değişimine geliyorum, burası ona çok iyi geliyor. Aynca hem astım hem de kalp hastası, buradaki oksijen ona fayda sağlıyor. Bu nedenle her yaz buraya gelmek zorundayım. Ben sadece yol istiyorum. Yolum yok, 13 yaşındaki kızım için birçok yere başvurdum ama onay çıkmadı. Kızım büyüyor, kendim sıkıntı yaşıyorum. Sırtımdan kayar diye korkuyorum. Patika yoldan aşağı düşme riski var. Taşıyacak bir şeyim yok. Şimdiye kadar ben taşıyordum ama artık kalp sorunum nedeniyle taşıyamıyorum. Ablam bana yardım ediyor. Zorluklarla gidip geliyoruz” şeklinde konuşuyor.

KAYMA RİSKİ VE TEHLİKELİ KAZALAR

Yeğenini taşırken birçok tehlikeyle karşılaştığını ifade eden Saadet Terzi ise, “Kız kardeşim yeğenimi taşıyamadığı için ben de ona destek oluyorum. Araç yolu olmadan sıkıntı yaşıyoruz. Bu yolda çok fazla kayma riski yaşadım ve düştüğümde kafamı yaralayabilirim. Çocuk sırtımda olduğunda hareket ettiğinde, bazen kendisini bırakabiliyor. Zor taşıyorum. Tek çaremiz buraya güzel bir yol yapılması, başka bir şey istemiyoruz” diyerek taleplerini dile getiriyor.