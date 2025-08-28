Elif Laçin Açıklama Yaptı: Yalan Haberler

AÇIKLAMA YAPILDI

25 Ağustos günü Elif Laçin’in arkadaşlarının düzenlediği doğum günü kutlamasına dair çıkan haberlere yanıt geldi. Elif Laçin, yaptığı açıklamada, son günlerde medyada yer alan “2 milyon TL harcandı”, “10 binlerce liralık hediyeler dağıtıldı” gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Organizasyonun yakın arkadaşları tarafından yapıldığını ifade eden Laçin, etkinliğe katılan firmaların da bu dostlar ve ev sahipleri olduğunu vurguladı.

HEDİYELERİN GERÇEĞİ

Hediyelerle ilgili olarak, misafirlere verilen kolyelerin promosyon ürünler olduğunu ve tanesinin 21 bin TL gibi rakamların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Hediyelerin bir dostları tarafından jest amaçlı verildiğini, bunun dışında kişisel olarak da birkaç küçük hediyenin dağıtıldığını aktardı. Laçin, açıklamasında “Benim için dostlarımın düzenlediği bir kutlamaydı. Milyonlar harcanmış gibi gösterilmesi, özel sanatçı çıkarılmış gibi çarpıtılması beni derinden üzdü. Siyasetle resmi bir bağım yok, yalnızca gönül bağımdan ötürü aktifim. Bu haberlerle şahsım ve itibarım hedef alınmak isteniyor” ifadelerine yer verdi.

ARTIK BİR DOSTA DİKKAT

Doğum günü kutlamasına katılan sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun da aile dostu olduğunu belirten Elif Laçin, davete katılarak “babalık yaptığını ve şeref verdiğini” ifade etti. Laçin, söz konusu haberlerin kasıtlı olarak yayımlandığını düşündüğünü dile getirdi.