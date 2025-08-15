Elif Nur Halisdemir Teğmen Oldu

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR’İN KIZI TEĞMEN OLDU

ANKARA’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi’nden teğmen olarak mezun oldu. Mezuniyet diplomasını, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu takdim etti. Astsubay Halisdemir, 15 Temmuz 2016’da darbeci general Semih Terzi’yi etkisiz hale getirerek darbe girişiminin seyrini değiştiren bir kahraman olarak tanınıyor. Kendisi de darbeci askerler tarafından şehit edilmişti. Elif Nur Halisdemir, İzmir Maltepe Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlik diplomasına kavuştu.

DÜYGUSAL MEZUNİYET TÖRENİ

Mezuniyet töreninde oldukça duygusal anlar yaşandı. Halisdemir’e diplomasını veren MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törene katılarak bu anlamlı anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Milli Savunma Üniversitesi’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası’nda gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi” şeklinde ifadeler kullanıldı.