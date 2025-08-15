Haberler

Elif Nur Halisdemir Teğmenlik Diplomasını Aldı

ŞEHİT BABASININ KIZI TEĞMEN OLDU

15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı. Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’ne katılan Halisdemir, mezun teğmenler arasında yerini aldı.

REKTÖR’DEN DİPLOMA TAKDİMİ

Elif Nur Halisdemir’e, diplomasını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi. Üniversitenin sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuşadası’nda Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı

Kuşadası'nda el freninin boşalması sonucu park halindeki kamyonet eğimli yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Şoförün müdahale çabası güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberler

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Denizli'de yapılan jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2,65 kg esrar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.