ŞEHİT BABASININ KIZI TEĞMEN OLDU

15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı. Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’ne katılan Halisdemir, mezun teğmenler arasında yerini aldı.

REKTÖR’DEN DİPLOMA TAKDİMİ

Elif Nur Halisdemir’e, diplomasını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi. Üniversitenin sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir’e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi” denildi.