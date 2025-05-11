Elif Özel, Oğlunun Kabrini Ziyaret Etti

ŞEHİT ANNESİ ELİF ÖZEL’İN ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan şehit annesi Elif Özel, Anneler Günü’nde kendisini ziyaret eden vakıf görevlileri eşliğinde oğlunun kabri başını ziyaret etti. Hem kabir başında hem de evinde yalnız bırakılmayan anne Özel, “Devletimiz oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldu” diye konuştu. 2011 yılında vatani görevini yaptığı Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma er Koray Özel’in annesi Elif Özel, bu özel gününde yalnız kalmadı.

DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMDA OLDU

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından şehit annesi için güller hazırlandı. Görevliler, Elif Özel’i oğlunun kabrinde ve evinde yalnız bırakmadı. Çocuğunun naaşı geldiğinde “Benim oğlum yüz binlerceymiş, ağlamam dimdik dururum. Vatan sağolsun” sözleriyle hatırlanan şehit annesi, devletin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Oğlunun kabri başında duygu dolu anlar yaşayan Elif Özel, “Oğlum 2011 yılında şehit oldu. O günden beri devletimiz ve Feke Kaymakamlığımız bir gün olsun yalnız bırakmadı. Oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldular. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

ANNE OLMAK HER ZAMAN ONURLUDUR

Vakıf Müdürü Fatih Akça, şehit anneleri ve tüm annelerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Akça, “Şehidimiz Koray Özel’in adına şehit annemizin hepimiz evladı olduk ve yalnız bırakmadık. Anneler Günü’nde onun da evlatları olarak yanında olmak istedik. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun” dedi.