Elif Şahin Eczacıbaşı VitrA Oynuyor

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2. HAFTA MAÇLARINA HAZIRLANIYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki mücadelelerini sürdürüyor. Takımın önemli oyuncularından biri olan Elif Şahin hakkında bilgiler merak ediliyor.

ELİF ŞAHİN’İN KİMLİĞİ VE KARİYERİ

Elif Şahin, 19 Ocak 2001 doğumlu, 189 cm boyunda bir voleybolcu. Pasör pozisyonunda oynayan Elif, 2020-2021 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA takımında yer alıyor. Kariyerine Karayolları altyapısında başlayarak, 2017-2018 sezonunda Karayolları Genç Takımı ile Türkiye ikinciliği elde etti. Ayrıca, altyapı Milli Takımları’nda da yer alarak önemli başarılar kazandı. U18 kategorisinde Dünya dördüncülüğü, U19 kategorisinde Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği gibi başarıları bulunuyor.

Elif Şahin, 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA ile 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak önemli bir başarı elde etti. 2023 yılında ise Türk Milli Takımı ile birlikte FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonluğu gibi iki büyük başarıya imza attı. Elif’in voleybol kariyeri ve başarıları, genç yeteneklerin örnek alabileceği bir model oluşturuyor.