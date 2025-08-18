Elif Simay, sıvı azotun etkisiyle yaralandı

Elif Simay Tiftik, Düğünde Geçirdiği Kaza Sonrası Sağlığına Kavuştu

DÜĞÜNDEKİ TRAJEDİ

Bilkent Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, Nevşehir’in Avanos ilçesindeki bir akraba düğününde geçirdiği korkunç kazayla gündeme geldi. Sıvı azotla gerçekleştirilen duman gösterisi sırasında bir anda üzerine dökülen sıvının etkisiyle yaralanan Elif, hastanede 18 gün kalarak 7 operasyon geçirdi. Kızının başına gelen talihsiz olayı AA muhabirine anlatan Elif, “Buhara elimi uzatıyordum, abi dökerken bir anda fışkırmaya başladı. Annemlerin yanına giderken her yerime değdi, elbiseler üstüme yapıştı. Şu an iyiyim. Bir daha düğüne gitmeyeceğim.” dedi.

ANNE’NİN TANIKLIĞI

Anne Necla Tiftik, “Nevşehir’den geliyoruz. Arkadaşın düğününde çocuğun başına talihsiz bir olay geldi. Bir sıvının üstüne gelmesiyle yanma olayı oldu. 17 gündür buradayız. Çok zor şeyler yaşadık. Doktorlar çok güzel ilgilendiler, teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Çocuğun üzerindekileri çıkarmalarının panikle zor gerçekleştiğini aktaran anne, önemli koruma önlemlerinin gerekliliğine dikkat çekti. “Su döktük, ne olduğunu bir anda bilemedik,” diyen Tiftik, hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

TEKNİK AÇIKLAMALARA YER VERİLİYOR

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Tedavi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, “Bu çocuğumuz sıvı azotun üzerine dökülmesi sonucu yanmıştı. Yaklaşık 18 gündür merkezimizde yatıyordu. Bugün de tedavisinin neredeyse sonuna geldik.” ifadelerini kullandı. Sıvı azotun kolayca dondurucu etkiye sahip olduğunu belirten Demir, “Çocuğun vücudunu yakma değil, aslında dondurmuş. Sıvı azotun çıplak ele veya vücuda temasında meydana gelen hasar bir donma hasarıdır,” şeklinde konuştu. Ayrıca mevcut sıkıntıları önlemek için sıvı azot kullanımında gerekli emniyet önlemlerinin alınmasının önemine vurgu yaptı.

DONMA HASARININ ETKİLERİ

Demir, “Vücudunun yüzde 12’sinde donma hasarı meydana geldi. Çocuklar genellikle sıcak sıvılarla haşlanarak yanar, ancak bu durumda sıvı azot teması sonucu dondurulmuş,” dedi. Tedavi sürecinde bölgelerdeki hasarın giderildiğini ifade eden Demir, “Çocukların olduğu bir ortamda bunu kullanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum,” uyarısında bulundu. Ayrıca kimyasal maddelerin yol açabileceği donma olayları için sıcak su önerisinde bulundu ve hastaneye en kısa zamanda başvurunun önemine değindi.