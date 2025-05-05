Elif Yıldız Yorgun Mermi İle Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir ilkokulda ders dinleyen 8 yaşındaki Elif Yıldız, bir yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı. Olay, kırsal Uzunziyaret Mahallesi’ndeki ilkokulda gerçekleşti. Sınıfta bulunan Elif’e merminin çarpması, öğretmenin hemen ihbarda bulunmasıyla fark edildi.

ACİL MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Elif Yıldız’ı Siverek Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk tedavi sonrası, Yıldız, daha ileri müdahale için Diyarbakır’a sevk edildi.

GÖZALTI DURUMU

Olayın ardından jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında A.U’yu gözaltına aldı. Yargı süreci devam ediyor.