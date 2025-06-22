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Elifçiler Mahallesi’nde Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Elifçiler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, bugün saat 10.00 civarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda başladı.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevlerin etrafa sıçraması engellendi ve yangın etkili bir şekilde kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma faaliyetlerinin sürdüğü bildiriliyor. Aynı zamanda yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak bir inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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