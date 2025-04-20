Elifnaz Köseoğlu Avrupa İkincisi Oldu

ELİFNAZ KÖSEOĞLU AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Estonya’nın Tallinn şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda, genç bayanlar +68 kg kategorisinde mücadele eden Aydınlı sporcu Elifnaz Köseoğlu, sergilediği etkileyici performansla Avrupa ikincisi unvanını elde etti. Avrupa Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen bu uluslararası etkinlikte, milli takım 23 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcuyla temsil edildi.

MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

Milli sporcular, şampiyona boyunca gösterdikleri başarı ile toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Genç yaşına rağmen azmi, disiplini ve kararlılığıyla Türk taekwondosunun gururu olan Elifnaz Köseoğlu, Avrupa ikinciliği derecesi ile Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırarak büyük bir coşku yaşattı.

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, “Milli sporcumuz Elifnaz Köseoğlu’nun Avrupa ikinciliği, sadece Aydın’ın değil, tüm Türkiye’nin göğsünü kabartmıştır. Estonya’da dalgalanan bayrağımız, verilen emeklerin, inancın ve milli ruhun en güzel göstergesidir. Elifnaz, Aydın’daki minik, yıldız ve genç sporcularımıza ilham kaynağı olmuş, gelecek nesillere örnek teşkil etmiştir. Bu başarıda emeği geçen antrenörleri Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin’e, ailesine ve destek olan herkese teşekkür ediyor; Elifnaz’ın başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyoruz” şeklinde ifade etti.