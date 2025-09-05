Haberler

‘Elina B’ Gemisi Makine Arızası Yüzünden Durdu

OLAYIN GELİŞİMİ

Çanakkale Boğazı’ndan geçmekte olan 169 metre uzunluğundaki ‘ELİNA B’ isimli genel kargo gemisi, saat 11.00 sıralarında makine arızası yaşadı. Singapur’dan Gemlik Limanı’na giden Malta bayraklı gemi, arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanı, durumu hemen telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bu ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-18’ ve ‘Kurtarma-20’ römorkörleri bölgeye yönlendirildi. Boğazdan geçecek diğer gemilere de arıza hakkında bilgi verildi. Arızalanan geminin kaptanı, güvenlik önlemleri kapsamında Kepez önlerine demir attı.

TRAFİK DÜZENİ

Güvenlik gerekçesiyle, Çanakkale Boğazı güneyden kuzeye tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Geminin makine dairesinde ve demir attığı bölgedeki kontroller tamamlandıktan sonra, boğazın geçişine izin verilmesinin beklendiği ifade edildi.

ÖNEMLİ

