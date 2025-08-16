Gündem

Eljif Elmas Beşiktaş’ı istemiyor

FUTBOLCU İDDİALARI VE DEVREYE GİREN KULÜPLER

5 yıl önce Fenerbahçe’de oynamış olan, sonrasında Napoli’ye transfer olan ve Leipzig forması giymiş Eljif Elmas ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tuttomercatoweb’deki habere göre; 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu için Beşiktaş’ın harekete geçtiği belirtiliyor. Eljif Elmas’ın siyah-beyazlı kulübün sunmuş olduğu 5 milyon euro maaş teklifini geri çevirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, futbolcunun kariyerine Serie A veya Premier Lig’de devam etmek istediği vurgulanıyor.

GEÇTİĞİ SEZON PERFORMANSI

Eljif Elmas, geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino forması ile toplamda 19 maçta sahne aldı ve bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Elmas, Napoli’nin 2022-23 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da büyük katkı sağlamıştı.

