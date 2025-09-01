Haberler

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

TRANSFER SÜRECİ

Kuzey Makedonya’dan gelen futbolcu Eljif Elmas, 5 sezon boyunca formasını giydiği İtalyan ekip Napoli’ye kiralık olarak geçti. Daha önce Fenerbahçe’de de yer alan Elmas, Almanya’nın RB Leipzig takımından, satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli’ye transfer oldu.

NAPOLİ’DEKİ PERFORMANSI

Elmas, 2019-2020 sezonundan itibaren Napoli forması giyerken, kulüpte tüm resmi maçlarda 189 kez sahaya çıktı ve 19 gol kaydetti. Makedon orta saha, Napoli’de 1 kez Serie A şampiyonluğu ve 1 kez de İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

GİDİŞ VE DÖNÜŞ

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde RB Leipzig’e imza atan Eljif Elmas, ertesi sezonun ortasında Torino’ya kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Leipzig’de 6, Torino’da ise 13 karşılaşmada forma giydi.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

