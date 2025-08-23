Elma Hasadı Niğde’de Başladı

ELMA HASADI BAŞLADI

Niğde’de 250 bin dekar alanda gala cinsi elma hasadı süreci başladı. Ancak, Nisan ayında meydana gelen don olayı, kentteki elma rekoltesinin yaklaşık yüzde 95 oranında düşmesine sebep oldu. Bu durum, üreticiler için ciddi bir kayıp anlamına geliyor ve bu nedenle devlet desteği talep ediyorlar.

ÜRETİCİLER ZARAR GÖRDÜ

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, “Nisan ayındaki soğuk hava dalgası, Niğde başta olmak üzere Konya’nın doğusu, Kayseri, Kahramanmaraş ve Malatya gibi elma üretiminin yoğun olduğu bölgelerde üretimi olumsuz etkiledi. Kent genelindeki elma ve çeşitli meyve ağaçlarının yüzde 95’i zarar gördü. Türkiye’nin en önemli elma depolarından biri olan Niğde’de 20 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz” dedi. Bu rekolte düşüklüğü, hem üreticiler hem de tüketiciler için fiyat artışı riski oluşturuyor.

DESTEK VE TASARRUF ÖNERİLERİ

Kaplan, üreticilerin elektrik, mazot ve kredi desteklerine acil ihtiyaç duyduğunu da belirtti. Ayrıca, iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik konularına dikkat çekerek, “Artık bireysel olarak bahçelerimizde su tasarrufu sağlıyoruz. Devletin desteğiyle su kaynaklarını korumalı ve iklim değişikliğine karşı güvenli üretim yöntemleri geliştirmeliyiz” diye ekledi. Bu, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve gelecekte benzer olumsuz durumların yaşanmasının önüne geçmek için gereken bir konu.