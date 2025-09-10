Haberler

Elmadağ’da Domuz Sürüsü Gözlemlendi

TARLADA DOMUZ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, bir tarlada domuz sürüsü ortaya çıktı. Bu durum, Elmadağ’da bulunan bir tarlaya domuzların girmesiyle gerçekleşti. Olayı fark eden çoban, sesiyle domuzları tarladan uzaklaştırmaya çalıştı. Korkan sürü, hızlı bir şekilde bölgeden kaçtı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay esnasında çobanın domuzları uzaklaştırma çabası ve sürünün kaçış anı, cep telefonuyla görüntü olarak belüklendi. Bu tür olaylar, tarım arazilerinin güvenliği açısından dikkat çeken bir konu oluyor. Tarımdan zarar görebilecek durumlarla karşılaşmamak için çiftçilerin dikkatli olması gerekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürsel Tekin, Girişleri Kısıtladı. Emniyet Listesi, Kriz Yaratıyor. Murat Emir, Cevap Verdi. Ferhat İşçimen, Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in oluşturduğu "izin listesi" tartışmalara yol açtı. Bina sorumlusunun listeyi hazırlamadığı ve geçici düzenlemeler için çalıştıkları belirtildi.
Haberler

Genç Oyuncu Dönüş İçin Bekliyor

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında sakatlık geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.