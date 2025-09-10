Elmadağ’da Domuz Sürüsü Gözlemlendi

TARLADA DOMUZ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, bir tarlada domuz sürüsü ortaya çıktı. Bu durum, Elmadağ’da bulunan bir tarlaya domuzların girmesiyle gerçekleşti. Olayı fark eden çoban, sesiyle domuzları tarladan uzaklaştırmaya çalıştı. Korkan sürü, hızlı bir şekilde bölgeden kaçtı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay esnasında çobanın domuzları uzaklaştırma çabası ve sürünün kaçış anı, cep telefonuyla görüntü olarak belüklendi. Bu tür olaylar, tarım arazilerinin güvenliği açısından dikkat çeken bir konu oluyor. Tarımdan zarar görebilecek durumlarla karşılaşmamak için çiftçilerin dikkatli olması gerekiyor.