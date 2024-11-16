“Elmadağ’da Gece Yaşanan Toprak Kayması!”

ELMADAĞ’DA ZEMİN KAYDI, APARTMAN SAKİNLERİ KORKU İÇİNDE GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki inşaat genişletme çalışmaları sebebiyle kazılan zemin, gece yağan yağmurun etkisiyle kaydı. 10 katlı ve 36 daireli apartmanın sakinleri, bu olay nedeniyle korku dolu bir gece geçirerek dışarıda, akrabalarında ve araçlarında kalmak zorunda kaldı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 2 ay önce başlayan inşaatın genişletme çalışmaları sırasında, yağan yağmurun da etkisiyle zeminde kayma yaşandı. Zemin kayması sonucu apartmanın dolgu toprağının kayması sonucunda devasa bir çatlamış kaya oluştu. Uykuda yakalanan vatandaşlar, meydana gelen sesler üzerine dışarıya fırladı ve karşılaştıkları manzaraya hayretle bakakaldı.

APARTMAN KOMPLE BOŞALTILDI VE SÜREKLİ KAYMA DEVAM EDİYOR

Apartmanda yaşayan Rıza Yağcıoğlu, İHA muhabirine “Gece saat 01.00’de çıtırtılara uyandık. Sonrasında saat 02.00 ile 03.00 arasında çatlamaların şiddeti artınca apartman sakinlerinin tüm zillerine basarak hepsini aşağıya indirdik. Apartmanı tamamen boşaltmış olduk. Sabaha kadar sürekli çatlama sesi geliyor ve halen kaymaya devam ediyor” dedi. Yağcıoğlu ayrıca, “Tedirginim, her an yıkılma riski taşıdığını düşünüyorum. Sürekli olarak kayıyorken, aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi, şimdi ise sıfır. Binaya doğru kayıyor. Canımız tehlikede” ifadelerini kullandı.

MÜTEAHHİTİ BULAMAYAN SAKİNLER PANİK İÇİNDE

Harun Lafçı, durumu özetleyerek “Sürekli kayma devam ediyor ve tüm bina sakinleri olarak içeri giremiyoruz. Panik içindeyiz. Bu inşaatta herhangi bir müteahhit gelip, durumu izah edip, özür dileyebilirdi ama henüz ne müteahhit ne de bir yetkili geldi” açıklamasında bulundu. Geceyi dışarıda geçiren Mesut Ercan ise eşi ve 3 çocuğuyla birlikte akrabasının yanına taşınmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Buradaki durum belirlenene kadar akrabalarımızda kalacağız. Müteahhitin bu işe bir çözüm bulması lazım, yıkılma riski nedeniyle oturamıyoruz” dedi.

DENETİM OLMADIKÇA MAĞDURİYET SÜRÜYOR

Sultan Ercan, ailece yaşadıkları korkuyu paylaşarak, “3 çocukla gecenin üçünde nasıl toparlandık, yanımıza ne aldık bilemedik. İstinat duvarı başlangıçta yapılmadı, can güvenliğimiz tehlikedeydi. Kaya kırılırken bile evdeki sarsıntıyı hissediyorduk. Mağduriyetimizin giderilmesini ve inşaatın burada yapılmamasını istiyoruz. Denetim olsaydı bu korkuyu yaşamazdık” ifadesinde bulundu.

Apartman sakinleri, iddialara göre, istinat duvarı yapılmadan inşaatın devam etmesine izin veren Cumhuriyet Halk Partili Elmadağ Belediyesi’ne tepkilerini dile getirerek problemlerinin biran önce çözülmesini istedi.