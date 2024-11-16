“Elmadağ’da Gece Zemin Kayması Yaşandı”

GECEDEN KAYMA OLAYI

Olay, Elmadağ’da gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. Bir inşaatın genişletme çalışmaları, 2 ay öncesine dayanıyor. Gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı ve bu kayma, inşaatın hemen üzerinde bulunan bir binanın dolgu toprağında da kaymalara sebep oldu. Bu durum devasa büyüklükte çatlamış bir kaya parçasının ortaya çıkmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Toprağın kayması, uykuda olan birçok vatandaşı aniden uyanmalarına yol açtı. Ortaya çıkan sesler sonrasında, dışarı kaçan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Korku dolu bir gece geçiren vatandaşlar, bazıları akrabalarının evlerinde ya da otomobillerinde geceyi geçirmek durumunda kaldı.

ACİL DURUM YARATTI

“Apartmentı komple boşalttık” diyerek yaşanan durumu ifade eden vatandaşlar, bu gibi olayların alt yapı sorunları nedeniyle meydana gelebileceğine dikkat çekiyor. Elmadağ’da gerçekleştirilen bu inşaat çalışmaları sona erene kadar, bölgede dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.