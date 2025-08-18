Haberler

Elmadağ’da Otomobil Otobüse Çarptı

KAZA DETAYLARI

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile otobüs çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ bölgesinde gerçekleşti. Alınan verilere göre, 06 BYT 683 plakalı otomobil, Özlem Diyarbakır şirketine ait 34 SD 3521 plakalı Mercedes marka şehirlerarası otobüse arkadan çarptı.

Kaza neticesinde otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olayın ardından hızla gelen ambulans ile hastaneye taşındı. Yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaza sonrası, Ankara-Samsun yolu bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe açıldı. Söz konusu olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı bilgisi verildi. Soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde daha net bir şekil alacak.

