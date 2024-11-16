“Elmadağ’da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi” Yeni Başlık: “Elmadağ’daki Toprak Kayması Sonrası Tahliye”

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Elmadağ’da apartman inşaatı için kazı yapılan alanda, saat 01.00 sıralarında yağmurun etkisiyle bir toprak kayması meydana geldi. Kayıp alanın üst kısmındaki 10 katlı binada yaşayanlar durumu fark ederek dışarı çıktı. 36 dairenin bulunduğu binanın temel sınırında oluşan toprak kayması, büyük bir korkuya yol açtı. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bu ekipler, binanın çevresinde incelemelerde bulunarak güvenlik şeritleri çekti. Gece binaya giremeyen bazı bölge sakinleri, araçlarında ya da yakınlarının yanlarında kalmayı tercih etti.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Toprağın kaydığı alandaki inşaat çalışmaları durduruldu. Bu alanda, iş makineleriyle dolgu ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Binada yaşayan Durmuş Çil, komşularından birinin sesle uyanıp tüm binayı uyardığını, bunun üzerine kendilerinin de dışarı çıktığını anlattı. “Çıkıp baktığımızda istinat duvarı uçmuş. Bilinçsiz yapılan çalışma nedeniyle böyle oldu. Biz 3 aydır uyarıyoruz, dikkate almadılar. Yağmurun da etkisiyle kayma oldu. Orada büyük bir kaya vardı, onu kırınca tamamen kaydı. Geceyi kayınpederde geçirdik. Kimse binaya giremiyor, insanlar tedirgin. 36 daire şu anda mağdur” ifadelerini kullandı.

MEVZUATA AYKIRI KAZI

Tahliye edilen binayı inşa eden firmanın avukatı Büşra Kesik Canbulut, inşaat olan alanda kazının mevzuata aykırı olarak yapıldığını savunarak şunları söyledi: “Bizim binanın temelinin sınırına kadar kazı gelmiş. Müteahhit mevzuata aykırı bir şekilde bu süreci yürütmüş. İstinat duvarı yapmadan çalışmayı yürütdükleri için de toprak kaymış. Burada 5 metreye kadar bir alan bırakması gerekiyordu. Hiçbir duvar örmemiş. Bir önlem dahi alınmamış. Bina sakinleri gerekli uyarıları yapmış ama çözüm bulunamamış. Sürecin takipçisi olacağız. Yasal başvurularımızı yaptık.”