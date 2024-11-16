“Elmadağ’da Toprak Kayması Korkuttu!”

TOPRAK KAYMASI PANİK YARATTI

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları nedeniyle kazılan zemin, gece yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerinde bulunan 10 katlı ve 36 daireli apartmanda yaşayan vatandaşlar korku içerisinde geceyi dışarıda, akrabalarında ya da araçlarda geçirmek zorunda kaldı. Elmadağ’daki apartman inşaatı için yapılan kazı alanında, saat 01.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması, bir anda tedirginliğe yol açtı.

ANINDA TEDBİR ALINDI

Toprak kaymasının olduğu alanın üstündeki 10 katlı bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı. Dairenin temel sınırında oluşan kayma, büyük bir korkuya neden oldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, binanın çevresinde incelemeler yaparak güvenlik şeridi çekti. Geceyi dışarıda geçiren bölge halkından bazıları araçlarında, bazıları ise yakınlarının yanında uyudu. Öte yandan toprak kayması yaşanan alandaki inşaat çalışmaları durduruldu ve iş makineleri ile dolgu ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

KOMŞULARDAN UYARI GELDİ

Bina sakinlerinden Durmuş Çil, komşularından birinin sesle uyanıp, tüm binayı uyardığını belirterek, “Biz de onun uyarısı üzerine uyandık ve evden çıktık. Dışarı çıkıp baktığımızda istinat duvarının uçtuğunu gördük. Bilinçsiz yapılan çalışma nedeniyle böyle oldu. 3 aydır uyarıyoruz ama dikkate almadılar. Yağmurun da etkisiyle kayma oldu. Orada büyük bir kaya vardı, onu kırınca tamamen kaydı. Geceyi kayınpederde geçirdik. Kimse binaya giremiyor, insanlar tedirgin. 36 daire şu anda mağdur” dedi.

MÜTEAHHİT MEVZUATA AYKIRI DAVRANDI

Tahliye edilen binayı yapan firmanın avukatı Büşra Kesik Canbulut, inşaat yapılan arazideki kazının mevzuata aykırı yapıldığını ileri sürdü. Canbulut, “Bizim binanın temelinin sınırına kadar kazı yapılmış. Müteahhit mevzuata aykırı bir şekilde bu süreci yürütmüş. İstinat duvarı yapmadan çalışmayı sürdürünce de toprak kaymış. Burada 5 metreye kadar bir alan bırakması gerekiyordu. Hiçbir duvar örmemiş. Önlem dahi alınmamış. Bina sakinleri gerekli uyarıları yaptı ama çözüm bulunamadı. Sürecin takipçisi olacağız. Yasal başvurularımızı yaptık” diye konuştu.