More
Gündem

Elmadağ’da Yağmur Nedeniyle Bina Tahliye edildi

elmadag-da-yagmur-nedeniyle-bina-tahliye-edildi

ELMADAG’DA TOPRAK KAYMASI

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde inşaat çalışması sırasında, yağmurun etkisiyle bir alanda toprak kayması gerçekleşti. Bu durum, çevredeki 10 katlı bir binanın tahliye edilmesine sebep oldu. Yağışların, inşaat sahasında meydana gelen zemin kaymalarını tetiklediği değerlendiriliyor.

TAHLİYE PROSEDÜRÜ BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer, güvenlik önlemleri alarak binayı tahliye etmeyi ihmal etmedi. Bu süreç, bölgede yaşayanların güvenliği için önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Zemin kaymalarının daha fazla risk oluşturmaması için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kazı yapılan alanda gerçekleşen toprak kaymasının ardından, ilgili kurumlar tarafından olay yerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Yapıların güvenliği için gereken denetimlerin yapılması ve olası tehlikelerin en az seviyeye indirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu tür olaylar, inşaat alanlarında alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Yeni Elektrik Faturası Tarifi: Muafiyetler Belirlendi

1 Ocak 2025’ten itibaren elektrik tarifelerinde değişiklik yapılacak; yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan aboneler devlet sübvansiyonunu kaybedecek. Detaylar açıklandı.
Gündem

Deniz Akkaya: İtibar Suikastı Yaşıyorum

Deniz Akkaya, eski eşi ve kızıyla yaşanan davalık süreç sonrası mahkeme kararıyla tüm varlığına tedbir konulmasının ardından, yaşadıklarını Kanal D habere aktardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.