Elmalı Bölgesinde OTB Projesi İlerliyor

JEOTERMAL KAYNAKLARDAN FAYDALANAN PROJE

Kayseri Kocasinan ilçesindeki Elmalı bölgesinde jeotermal kaynakları kullanarak gerçekleştirilen Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinin altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Proje kapsamında, bölgenin üretime geçmesi için önemli adımlar atılıyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, bu projenin sadece tarım yatırımı olarak değil, şehrin geleceğine yönelik büyük bir adım olduğunu belirtiyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki yol, drenaj, kazı-dolgu ve jeotermal sondaj çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Başkan Bağlamış, “Bu noktaya gelmiş olmamız, projemizin ne kadar kararlı ve hızlı ilerlediğinin en somut göstergesidir. Jeotermal kaynaklarımız sayesinde tarımsal üretim kapasitemizi artıracak, hem yerel kalkınmayı destekleyecek hem de şehrimizin ekonomisine canlılık katacağız” diyor.

TOPLANTI İLE PROJE İLERLEYİŞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Projenin ilerleyişiyle ilgili bir değerlendirme toplantısı, Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve ilgili kurum temsilcileri yer aldı. Çalışmaların son durumu ele alınarak, proje adımlarının iş birliği içinde hızlıca ilerletileceği vurgulandı. Başkan Bağlamış, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Elmalı bölgesinin, jeotermal seracılıkta Türkiye’ye örnek olacak bir merkez haline geleceğini belirterek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak şehrimizin tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız” diye ekliyor.

ÖNEMLİ

