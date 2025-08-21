Haberler

Elmalık Köyünde Lavanta Ekti Muhtar

MUHTARIN YENİ PROJESİ

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde muhtar Mustafa Ceyhan, köylülerine örnek oluşturmak amacıyla lavanta dikmeye karar verdi. Ceyhan, Çekük mevkisinde yer alan 3 dönümlük arazisine lavanta fideleri ekerek bölgede yenilikçi bir adım attı.

HEM HEDİYE HEM DESTEK

Ceyhan, tarlasından elde ettiği lavanta çiçeklerini köyü ziyaret eden misafirlere hediye ederek köyün tanıtımına katkıda bulunuyor. Ceyhan, “Lavantayı köylülere örnek olmak için ektim. Allah da bereketini verdi. Böylece ‘Burada bir şey yetişmez’ düşüncesini de çürütmüş olduk” şeklinde konuştu.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

