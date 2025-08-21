Elmalık Köyünde Lavanta Ekti Muhtar

MUHTARIN YENİ PROJESİ

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde muhtar Mustafa Ceyhan, köylülerine örnek oluşturmak amacıyla lavanta dikmeye karar verdi. Ceyhan, Çekük mevkisinde yer alan 3 dönümlük arazisine lavanta fideleri ekerek bölgede yenilikçi bir adım attı.

HEM HEDİYE HEM DESTEK

Ceyhan, tarlasından elde ettiği lavanta çiçeklerini köyü ziyaret eden misafirlere hediye ederek köyün tanıtımına katkıda bulunuyor. Ceyhan, “Lavantayı köylülere örnek olmak için ektim. Allah da bereketini verdi. Böylece ‘Burada bir şey yetişmez’ düşüncesini de çürütmüş olduk” şeklinde konuştu.