Elon Musk: ABD’nin Dogecoin Planı Yok

TESLA VE SPACEX CEO’SUNDAN DOGE AÇIKLAMASI

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ABD federal hükümetinin Dogecoin’i kullanma gibi bir gündeminin olmadığını resmen duyurdu. Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın adının DOGE olarak değiştirilmesinin kripto para birimi ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti. Bu açıklama sonrasında, uzun süredir yükseliş trendinde olan Dogecoin’in değerinde önemli bir düşüş meydana geldi.

HÜKÜMETİN DOGE PLANI YOK

Musk, kısa süre önce America PAC tarafından düzenlenen bir belediye toplantısında konuştu. “Bildiğim kadarıyla hükümetin Dogecoin veya başka bir kripto para birimini kullanma planı yok.” diyen Musk, isim benzerliğinin internet ortamındaki önerilerden kaynaklandığını vurguladı. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, Hükümet Verimliliği Komisyonu’nun adının DOGE olarak değiştirilmesinin tamamen farklı bir konu olduğunu ifade etti. “İsimler benzer, ancak tamamen farklı şeyler yapıyorlar. Biz kelimenin tam anlamıyla hükümeti yüzde 15 daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

DOGE LOGOSU SPEKÜLASYONLARI ARTIRDI

Departmanın isminin ilk kez gündeme gelmesi ile birlikte, Dogecoin’in uzun süreli destekçisi olan Musk’ın bu durumu, kripto para biriminin hükümet tarafından kullanılabileceği yönünde spekülasyonlar doğurmuştu. Başkan Donald Trump’ın Ocak ayında göreve başlamasıyla birlikte departmanın web sitesinde kısa bir süreliğine Dogecoin logosunun göründüğü de bu söylentileri güçlendirdi. Piyasa verilerine göre Musk’ın açıklamaları sonrası Dogecoin fiyatı, son 24 saatte yüzde 3,2 oranında düşerek 0,16 dolar seviyesine geriledi.

Hükümet Verimliliği Departmanı, içinde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve İç Gelir Servisi gibi 15’ten fazla devlet kurumunu hedef alarak binlerce kişinin işten çıkarılmasına neden oldu. Ancak bu süreçte yaşanan sorunlar departmanın çeşitli tepkilerle karşılaşmasına ve birçok dava ile karşı karşıya kalmasına yol açtı. Departmanın resmi internet sitesine göre DOGE, şimdiye kadar ABD hükümetine yaklaşık 130 milyar dolar, yani vergi mükellefi başına ortalama 807 dolar tasarruf sağladığını ileri sürüyor.