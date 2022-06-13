Elon Musk açıkladı

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Elon Musk, yeşil enerji hakkında açıklamalarda bulundu.

Elektrikli araç (EV) girişimi Tesla, bunun en büyük kanıtı. Yeni bir açıklamada Musk, güneş enerjisini gelecekte insanlık için birincil güç kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter paylaşımında, yakın gelecekte dünya çapındaki birincil enerji kaynağının güneş enerjisi olacağını ileri sürdü. 2 milyondan fazla takipçisi bulunan bilim ve mühendislik kuruluşu World of Engineering’in tweetine yorum atan milyarder, “Uygarlıklar gelecekte çoğunlukla güneş enerjisiyle çalışacak” dedi.

World of Engineering, tüm dünyaya güneş enerjisi ile güç sağlamak için ne kadar yüzey alanı gerektiğini ayrıntılı olarak anlatan bir grafik paylaştı. Dünyanın tamamen güneş enerjisiyle çalışması için yaklaşık 23.398 TWh (Terawatt) saat gerekiyor. Grafiğe göre, ABD ve Kanada’nın bulunduğu Kuzey Amerika kıtasına güç sağlamak için 5.151 TWh gerekirken, Avrupa’nın ise 3.886 TWh’ye ihtiyacı olacak.

Bununla birlikte, Musk, Ocak ayında Tesla’nın güneş ve enerji depolama işini hızlandıracağını duyurdu. Musk geçmişte de benzer görüşler dile getirmişti. Ekim 2020’de attığı bir tweet’te, gökyüzündeki serbest füzyon reaktörünün her saniye yaklaşık dört milyon ton kütleyi enerjiye dönüştürdüğünü öne sürdü. Tüm insanların enerji kaynağı olarak kullanabilmesi için bu enerjinin yalnızca çok küçük bir miktarının yakalanması gerektiğini ekledi.

Bu arada, Elon Musk’ın Tesla şirketinin bir yan kuruluşu olan Solar City isimli güneş panelleri hizmeti veren şirketi de bulunuyor. Musk, ev ve ticari kurumlar için güneş panelleri geliştiren Solar City’nin kurucuları arasında.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünyanın ilk gerçek küresel enerji krizinin ortasında olduğunu ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörüne göre, bu küresel soruna karşı koymak için enerji geçişine odaklanmamız şart. Enerji geçişinden kasıt, fosil yakıtların yerine düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanılması. Dört ana düşük karbonlu enerji türü bulunuyor; rüzgar, güneş, hidro ve nükleer enerji.

Bilim insanları, jeotermal enerjiyi de araştırarak, yenilenebilir bir kaynak olabileceğini düşünüyorlar. Hatta Quaise Energy isimli şirket, bu enerjiden yararlanmak için gezegenimizin derinliklerine inme planlarını açıkladı. Şirketin web sitesinde “Jeotermal herhangi bir yakıt gerektirmiyor ve herhangi bir atık üretmiyor. Gerçekten yenilenebilir, bol ve en zorlu enerji ortamlarında bile herkes için adil” şeklinde bir açıklama var. Bugüne kadar, insanların açtığı en derin delik, 20 yıl süren bir süreçte açılan 12.289 metre oldu.