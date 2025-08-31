Elon Musk, AfD’yi desteklemeye devam ediyor

ELON MUSK’TAN ALMANYA’DA YENİ MÜDAHALE

Dünyanın en zenginleri arasında bulunan ABD’li milyarder Elon Musk, Almanya’daki siyasi süreçlere yeniden dahil oldu. 4 Eylül’de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki yerel seçimler öncesinde, göç ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD)’ne destek verdi. Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Köln’de imzalanan “Fairness Anlaşması”na değinerek, “Ya Almanya AfD’yi seçer ya da Almanya’nın sonu gelir” şeklinde ifadelerde bulundu.

FAİRLİK ANLAŞMASI VE AF D’İN TUTUMU

Söz konusu Fairness Anlaşması çerçevesinde, seçim kampanyalarında göçmenlerle ilgili olumsuz söylemler kullanılmaması konusunda 7 parti arasında bir uzlaşma sağlandı. Ancak AfD, bu süreçte yer almadı. Musk, daha önce şubat ayında yapılan erken genel seçimlerde de benzer şekilde, “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” açıklamasında bulunmuş ve bu çıkışı, Alman kamuoyunda büyük bir eleştiri topladı.

AFD’Yİ DESTEKLEYEN SEÇİM SONUÇLARI

AfD, daha önceki NRW seçimlerinde özellikle Gelsenkirchen ve Duisburg gibi şehirlerde oy oranını yüzde 24,6 artırarak, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) önüne geçti. Bu durum, partinin kamuoyundaki etkisini artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Elon Musk’ın durumu desteklemesi, AfD’nin iktidar mücadelesine nasıl bir etki yapacak, merak ediliyor.