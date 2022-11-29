Elon Musk: Apple tehditte bulundu

Sosyal medya devi Twitter’ı satın alan ünlü girişimci Elon Musk, Apple’ın Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, Apple’ın, Twitter’ın uygulamasını sanal mağaza App Store’dan kaldırmakla tehditte bulunduğunu ifade etti.

Musk, bunun gerekçesinin ise söylenmediğini belirtti.

Apple’ın, “müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayımlaması” konusunda anket başlatan Musk ayrıca, bu şirketin, App Store üzerinden her şeyi yüzde 30 oranında vergilendirdiğini vurguladı.