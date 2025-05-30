Elon Musk Basın Toplantısı Düzenleyecek

BAŞKAN TRUMP’TAN MUSK DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına atadığı Elon Musk ile yarın bir basın toplantısı yapacağını açıkladı. Trump, bu toplantı ile ilgili olarak, “Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri” sözlerini kullandı.

MUSK GÖREVİNDEN AYRILDI

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Bu açıklamada, “Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek” ifadelerine yer verdi.

BÜTÇE DÜZENLEMELERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Ocak ayında Trump yönetimine katılan Musk, federal bütçedeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, ardından da 150 milyar dolara düşürme hedefiyle hükümet içinde yer aldı. Ancak, Musk’ın departmanları yeniden şekillendirme çabalarına karşı çıkan bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileriyle arası açıldı. Ayrıca, Musk, Trump’a verdiği destek nedeniyle bazı gruplar tarafından protesto edildi.

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