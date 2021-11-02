Elon Musk, Birleşmiş Milletler’e meydan okudu

SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü’ne meydan okudu.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununun çözülebileceğini öne süren BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley’e meydan okudu. Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti. Dünyanın en zengin insanı Musk, BM’nin paranın açlık krizini nasıl çözeceğini kanıtlaması durumunda Tesla’daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını açıkladı.

Milyarder Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) servetinin sadece küçük bir yüzdesinin dünyadaki açlık krizini çözebileceğini kanıtlayabilirse Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını duyurdu.

Yaklaşık 292 milyar dolarlık serveti olan Musk, geçen hafta CNN’de Connect the World’e konuşan BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley’e yanıt verdi.

Beasley, küçük bir grup ultra zengin bireyin, net servetlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini söylemişti.