Elon Musk, DOGE’un Haksızca Suçlandığını Belirtti

ELON MUSK’TAN HÜKÜMETİN VERİMLİLİĞİ DAİRESİNE SERT ELEŞTİRİ

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) “günah keçisi” ilan edildiğini ve bu durumdan haksız yere etkilendiğini dile getirdi. CBS kanalındaki röportajında, “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” şeklinde konuştu. Musk, ABD hükümetinin yaptığı herhangi bir kesinti sonrasında halkın DOGE’u suçlamış olmasının “haksızlık” olduğunu savundu. Ayrıca, hükümetin verimliliğini artırmak amacıyla oluşturulan DOGE’un insanların Sosyal Güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceği düşüncesinin de “tamamen yanlış” olduğunu belirtti.

MUSK’IN HAYAL KIRIKLIĞI VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Musk, DOGE’taki görevini bıraktıktan sonra uzay projelerine daha fazla zaman ayırmayı düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısı hakkında yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.” diyen Musk, daha küçük bir hükümetin yolundaki savunuculuğunu dile getirdi. Aynı zamanda, büyüyen ABD hükümetini, hantal bir yapı ile eleştirilen “Motorlu Taşıtlar Dairesi”ne benzetti.

MUSK’IN İLİŞKİLERİ VE İFADELERİ

Trump’ın danışmanı olduğu dönemde, “yönetimin yaptığı her şeyi” onaylamadığını belirten Musk, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığını söyledi. “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor.” ifadelerini kullanan Musk, yönetimi sorgulamak istemediğini fakat aynı zamanda yapılanların sorumluluğunu almak istemediğini vurguladı. DOGE’un kurucusu olan Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Musk, Trump’ın ikinci dönemine destek için 288 milyon dolar harcadığı biliniyor. Trump da sık sık Musk’ı Oval Ofis ve kabine toplantılarına davet etmişti.