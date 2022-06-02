Elon Musk: Gelmeyeni kovarım

SpaceX ve TESLA'nın sahibi Elon Musk, çalışanlarını tehdit etti.

SpaceX ve TESLA’nın sahibi olan dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, çalışanlarını kovmakla tehdit etti.

Sosyal medyada dolaşan ve Tesla çalışanlarına Salı günü gönderildiği belirtilen bir emailde, şirketin CEO’su Elon Musk çalışanları adeta tehdit etti.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, çalışanlarına ofise dönmelerini, aksi halde kovulacaklarını söyledi. “Uzaktan çalışma artık kabul edilmiyor” konu başlıklı emailde, “Uzaktan çalışmak isteyenler haftada en az (ve *en azı* kastediyorum) 40 saat ofiste olmak zorunda ya da Tesla’dan ayrılmalı. Bu, fabrika çalışanlarımızdan daha az” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca ofisten kastın Tesla’nın genel merkezi olduğu, iş tanımına uymayan herhangi bir şube olmadığı da ifade ediliyor. Örneğin Fremont fabrikası insan kaynaklarından sorumlu olup başka bir eyalette çalışılamayacağı belirtiliyor.

Her ne kadar Musk bu konuyla ilgili yorum yapmasa da, bildiriyi Twitter’da paylaşarak bazılarının ofise gitmeyi çağ dışı bir yöntem olarak gördüğünü söyleyen kişiye platform üzerinden “Başka bir yerde çalışıyor gibi görünmeliler” şeklinde cevap vermesi emaili yalanlamadığı şeklinde yorumlandı.

DEĞİŞİKLİK SİNYALİ OLABİLİR

BBC Türkçe’nin haberine göre bazı büyük şirketler artık evden çalışma modelini benimserken bazıları çalışanları ofise dönmeye zorluyor. Musk’ın emaili, kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin veren Twitter’ın satın alımı gerçekleşirse, orada da birtakım değişiklikler olabileceğine yönelik bir sinyal olabilir.

Twitter CEO’su Parag Agrawal, Mart ayı başında çalışanların nerede üretken ve yaratıcı hissediyorsa orada çalışacaklarını, bunun artık tamamen evden çalışmayı da kapsadığını söylemişti.

Diğer bir dikkat çeken nokta ise bildiride yer alan Tesla’nın fabrika çalışanlarıyla ilgili kısım. Shanghai’daki fabrikada Covid önlemleri kapsamında aylardır kapalı olan binlerce çalışan haftada altı gün, 12 saat çalışıyor. Birçoğu fabrikanın yerlerinde uyuyor.