Elon Musk Görevden Ayrılıyor Mu?

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ İLİŞKİDE YENİ GELİŞMELER

Politico’nun kaynaklarına göre, Trump, Musk’ın danışmanlık performansından memnun olsa da, milyarder iş insanının kendi şirketlerine odaklanmak için görevinden ayrılmasının zamanının geldiği konusunda hemfikir. Trump’ın, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, Musk’ın hükümetten ayrılacağını ifade ettiği bildirildi. Musk, Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerin liderliğini yürütüyor.

MUSK’IN GAYRİRESMİ ROLÜ DEVAM EDECEK Mİ?

Yetkililerden biri, Musk’ın resmi görevinden ayrılsa da gayriresmi bir danışman olarak Beyaz Saray çevresinde varlık göstermeye devam edeceğini öne sürdü. Diğer bir yetkili ise Musk’ın Trump’ın yakın çevresindeki yerini koruyacağını belirtti. Şu anda “özel hükümet çalışanı” statüsünde 130 günlük geçici bir görevde bulunan Musk’ın, bu sürenin haziran başında sona ermesiyle birlikte görevinden ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

MUSK’IN HÜKÜMETTEKİ ROLÜ

Elon Musk, Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (DOGE) yönetmekle görevlendirilmişti. Bu pozisyonda, hükümet harcamalarını optimize etme ve bürokrasiyi azaltma hedefiyle çalışıyordu. Ancak, geçici statüsü ve iş dünyasındaki yoğun sorumlulukları, görev süresinin uzatılmayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bununla birlikte, Beyaz Saray, Musk’ın hükümetteki görevinden ayrılacağına dair haberleri yalanlayarak bu iddiaları ‘çöp’ olarak nitelendirdi.

TESLA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Elon Musk’ın yakında hükümetteki rolünü terk edeceği haberi sonrası ABD borsalarında alımlar arttı; Tesla hisselerinde yükseliş sertleşti. Tesla hisseleri %4,5 artış gösterdi ve elektrikli araç üreticisinin hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek teslimatlarını bildirmesinin ardından önceki kayıplarını telafi etmiş oldu.