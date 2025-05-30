Elon Musk Görevinden Ayrıldı, Trump Açıklama Yaptı

ELON MUSK’IN GÖREVİNDEN AYRILIŞI

ABD’li milyarder Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Trump, yarın saat 13:30’da Musk ile birlikte Oval Ofis’te bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, “Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE MUSK’IN GÖREVİ

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görev süresinin sona erdiğini ve başkan Trump’a israfı azaltma fırsatı verdiği için teşekkür etti. “Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek” dedi. Musk, Ocak ayında Trump yönetimine katıldığında federal bütçedeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, daha sonra da 150 milyar dolara düşürme sözü vermişti. Ancak, departmanları yeniden şekillendirme çabalarına karşı bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileriyle ters düştüğü biliniyor.

PROTESTOLAR VE ELEŞTİRİLER

Musk, Trump’a verdiği destek nedeniyle bazı kesimler tarafından protestolara maruz kalmıştı. Bu durum, Musk’ın görev süresi içindeki tartışmalı ilişkileri ve aldığı kararlar hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Donald Trump’ın ise Musk’ın çalışmalarının ve katkılarının önemine vurgu yapması dikkat çekici.