Elon Musk, Haksızlık Olduğunu Belirtti

ELON MUSK’TAN HAKSIZLIK AÇIKLAMASI

ABD’li iş insanı Elon Musk, Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) haksız bir muameleye maruz kaldığını ve “günah keçisi” olarak adlandırıldığını ifade ediyor. Musk, CBS kanalında çıkan röportajında “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” şeklinde konuştu. Hükümet kesintileri gerçekleştiğinde, ABD halkının bunu DOGE’a yüklediğini belirten Musk, bunun bir “haksızlık” olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, insanların hükümetin verimliliğini artırmak için oluşturulan DOGE’un, Sosyal Güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceğini düşünmelerinin “tamamen yanlış” olduğunu savundu.

UZAY ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERECEK

Musk, DOGE’taki görevini bırakmasının ardından uzay çalışmalarına daha fazla odaklanacağını vurguladı. Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısı konusunda hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.” ifadelerini kullandı. Musk, daha küçük bir hükümetin savunucusu olduğunu belirtirken, genişleyen ABD hükümetini, hantal yapısıyla bilinen Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne benzetti.

YÖNETİMLE İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Başkan Donald Trump’ın danışmanlık döneminde, yönetimin her eylemini desteklemediğini ve ABD Başkanı ile bazı farklı görüşler yaşadığını ifade eden Musk, “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum.” şeklinde konuştu. DOGE’un kurucusu Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Musk, Trump’ın ikinci dönem seçilmesi için 288 milyon dolar harcamış, Trump ise her fırsatta Musk’ı övmüş ve onu Oval Ofis’e ve kabine toplantılarına davet etmiştir.