Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’nda Az Vakit Geçecek

ELON MUSK’TAN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump döneminde göreve alınmasının ardından, bu yılın ilk üç ayında Tesla’nın kar ve gelirlerindeki düşüş nedeniyle Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görev sürelerini azaltacağını açıkladı. 2025 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre şirketin otomobil gelirlerinde yüzde 20, kar gelirlerinde ise yüzde 70 düşüş yaşandı. Musk, Beyaz Saray’da siyasi bir figür olarak rol aldıktan sonra Tesla’nın satışlarında bir azalma gördü ve elektrikli araç üreticisi farklı tepkilerle karşılaştı.

HAFTADA BİR VEYA İKİ GÜN HÜKÜMET İŞLERİNE ZAMAN AYIRACAK

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevlerini mayıs ayından itibaren azaltacağını belirtti. Kendisi, “Başkan benden bunu yapmamı istediği sürece, haftada bir veya iki gün hükümet meselelerine zaman ayırmaya devam edeceğim” dedi. Trump’ın, Joe Biden’a karşı yürüttüğü seçim kampanyasında Musk, Trump’ın başkanlık döneminden sonra Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirilmişti.