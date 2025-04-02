Elon Musk Hükümetten Ayrılıyor mu?

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ SONLANIYOR

Politico’nun sağladığı bilgilere göre, Trump, Musk’ın danışmanlık işlevinden memnun olsa da, milyarder iş insanının kendi şirketlerine yoğunlaşmak için görevinden ayrılmasının vaktinin geldiği konusunda hemfikir. Trump’ın, bazı kabine üyeleri dahil olmak üzere yakın çevresine, Musk’ın hükümetten ayrılacağını belirttiği bildiriliyor. Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerin liderliğini yürütüyor.

MUSK’IN GAYRİRESMİ ROLÜ SÜRECEK Mİ?

Yetkililerden biri, Musk’ın resmi görevinden ayrılsa da gayriresmi bir danışman olarak Beyaz Saray çevresinde varlık göstermeye devam edeceğine dair iddialarda bulundu. Diğer bir yetkili ise Musk’ın Trump’ın yakın çevresindeki muhtemel yerini koruyacağını ifade etti. Şu an “özel hükümet çalışanı” statüsünde 130 günlük geçici bir görevde bulunan Musk’ın, bu sürenin haziran başında sona ermesiyle birlikte görevinden ayrılmasının beklenildiği aktarılıyor.

MUSK’IN DOGE’DAKİ ROLÜ

Elon Musk, Trump yönetimi altında Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (DOGE) yönetmekle görevlendirilmişti. Bu görevde, hükümet harcamalarını optimize etme ve bürokrasiyi azaltma amacıyla çalışıyordu. Ancak, geçici statüsü ve iş dünyasındaki yoğun sorumlulukları, görev süresinin uzatılmayabileceği ihtimalini güçlendiriyor.