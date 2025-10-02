Elon Musk’ın Netflix Tepkisi Abonelik İptallerini Artırdı

X CEO’su ve ünlü girişimci Elon Musk, Netflix’te gösterimde olan “Dead End: Paranormal Park” adlı çocuk dizisindeki LGBTİ+ temalar nedeniyle platforma karşı sert bir tepki gösterdi. Musk, 226 milyon takipçisine yaptığı bir paylaşımda “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” ifadesiyle boykot çağrısında bulundu. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Netflix abonelik iptalleri hızla yayıldı. Çarşamba sabahı, şirketin hisseleri yüzde 2 oranında değer kaybetti.

Tartışmalı karakterler gündemde

7 yaş ve üzeri çocuklar için sınıflandırılan dizide, ana karakter Barney Guttman biyolojik olarak bir kız olarak tasvir ediliyor fakat trans erkek kimliğiyle sunuluyor. Ayrıca, biseksüel ve otistik bir karakter olan Norma’nın hikâyesi de dizide yer alıyor. Söz konusu temalar, özellikle muhafazakâr topluluklarda ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Tartışmalar, “Libs of TikTok” adlı X hesabının diziden bir kesit paylaşmasıyla daha da alevlendi; hesap, dizinin çocuklara yönelik olduğunu belirterek “trans propagandası” eleştirisini gündeme getirdi.

Netflix ve aktivistlerden karşı görüş

Netflix, içerik kataloğunu farklı demografik gruplara hitap edecek şekilde oluşturduğunu savunuyor. Buna karşılık LGBTİ+ aktivistleri, dizideki karakterlerin çocuklara farklılıklara karşı daha açık fikirli ve saygılı olmayı öğrettiğini belirtiyor. Dizi, Haziran 2022’de başlamış, Ekim 2022’de ikinci sezonla devam etmiş ancak 2023 başında üçüncü sezon için onay almamıştı. Mevcut sezonlar hâlâ izleyicilerin erişimine açık durumda.

Yatırımcılar gelişmeleri izliyor

Musk’ın ifadeleri, içerik tercihleri nedeniyle zaman zaman eleştirilen Netflix üzerindeki baskıyı artırırken, yatırımcılar abonelik eğilimlerini ve bu durumun olası uzun vadeli etkilerini yakından takip ediyor.