Elon Musk’ın Uyuşturucu Kullandığı İddiası Gündemde

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARI GÜNDEMDE

ABD’li iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in sahibi Elon Musk, Başkan Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sürecinde “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddiasıyla dikkat çekiyor. New York Times’ın aktardığına göre, Musk’ın kampanya dönemi içinde ketamin gibi bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap içeren bir ilaç kutusu taşıdığı, ayrıca sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar kullandığı iddiaları yer aldı.

MUSK’IN RUH SALIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

NYT’ye konuşan Musk, daha önce depresyon tedavisi amacıyla ketamin kullandığını ve bu tedaviyi iki haftada bir aldığını belirtti. Sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı ile ilgili “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını dile getirdi. Bir kaynak ise Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunlarıyla mücadele ettiğini ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te sürekli olarak paylaşım yaptığını aktardı.

TRUMP’TAN MUSK’A DESTEK

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konu hakkındaki sorulara net yanıt vermekten kaçındı. Musk, yöneltilen sorulara “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” diyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını belirtti. Trump, Musk’la ilgili kendisini rahatsız eden bir durumun olmadığını vurgulayarak, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’ın harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.