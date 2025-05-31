Elon Musk’ın Uyuşturucu Kullandığı İddiası Gündemde

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

ABD’li iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in sahibi Elon Musk, Başkan Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sürecinde “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddiasıyla gündemde bulunuyor. New York Times’ın haberine göre, Musk’ın kampanya dönemi boyunca ketamin başta olmak üzere bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı, ayrıca zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar kullandığı iddiaları yer alıyor.

RUH SAĞLIĞI SORUNLARI VE YETİŞKİNLERİN RİSKİ

NYT’ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını belirtirken, sosyal medya paylaşımlarında ruh sağlığıyla ilgili “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını söylemişti. Gazeteye konuşan bir kaynak, Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

TRUMP’IN YANITI VE GÖRÜŞLERİ

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gelen sorulara net yanıt vermekten kaçındı. Musk, konuya ilişkin yöneltilen bir soruya “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” yanıtı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımına dair iddialardan haberdar olmadığını açıkladı. Trump, Musk ile ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurgulayarak, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.