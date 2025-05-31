Elon Musk’ın Uyuşturucu Kullanım İddiası Gündemde

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU İDDİALARI GÜNDEMDE

ABD’li iş insanı Elon Musk, Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak devam eden 2024 seçim kampanyası sürecinde “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddiasıyla gündeme geliyor. New York Times’ın haberine göre, Musk’ın kampanya esnasında ketamin başta olmak üzere bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı, ayrıca sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar kullandığı da iddia ediliyor.

MUSK’IN SAĞLIK SORUNLARI VE DAVRANIŞ GÖSTERGELERİ

NYT’ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade etmişti. Sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında da ruh sağlığı konusunda “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını belirtmişti. Gazeteye konuşan bir kaynak, Musk’ın uzun saatler video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

TRUMP’TAN MUSK’A DESTEK

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, bu konu ile ilgili gelen soruya net bir yanıt vermekten kaçındı. Musk, yöneltilen sorulara “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk’ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını söyledi. Trump, Musk hakkında kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurgulayarak, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.