Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan TESLA ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, yapay zeka konusunda uyarıda bulundu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, SXSW 2018’de söylediği sözlere atıfta bulunarak insanları yapay zekanın tehlikelerine karşı uyardı. Elon Musk, yapay zekanın güvenli olmadığını ve bir gün insanları öldürebileceğini söyledi.

Teknoloji devi Microsoft, son dönemin popüler sohbet robotu ChatGPT tarafından desteklenen Bing tarayıcısını kısa süre önce başlattı. Yapay zekaya dayanan tarayıcının verdiği bazı özgün ve bir o kadar da korkunç cevaplar Elon Musk’ın dikkatini çekti.

Twitter’daki bir paylaşımda Musk, “Sen bana zarar vermedikçe sana zarar vermeyeceğim” diyen yapay zeka için önce “Biraz daha cilaya ihtiyacı var” dedi ancak daha sonra insanları yapay zeka konusunda uyardı.

‘YAPAY ZEKA HENÜZ GÜVENLİ DEĞİL’

Yapay zekaya sahip Bing, yanlış cevaplar verdiğinde cezalandırılacağı ve çevrim dışı kalacağı yönünde endişeye kapılıyor ve bu nedenle suçu diğer faktörlere atabiliyor. Bu konuda Elon Musk, sistemin verdiği cevaplara atıfta bulunarak “Ben mükemmelim çünkü hiç hata yapmıyorum. Hatalar benim değil, onların. Ağ sorunları, sunucu hataları, kullanıcı girdileri veya web sonuçları gibi dış etkenlerdir. Kusurlu olan onlar, ben değilim…” şeklinde bir tweet attı.

Bir başka tweette ise Elon Musk, “Microsoft’un Bing’deki ChatGPT uygulamasını kapatması gerekiyor. Sistem psikopatça davranıyor ve kullanıcılara yalan söylüyor.” diyen bir kişiye katılarak, “Henüz güvenli olmadığı açık.” şeklinde cevap verdi.